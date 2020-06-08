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Diyarbakır'da 10 Haziran'dan itibaren maskesiz dolaşma yasaklandı

Diyarbakır’da son günlerde korona virüs vakalarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 Haziran’dan itibaren vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Diyarbakır'da son günlerde korona virüs vakalarının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 Haziran'dan itibaren vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.


Diyarbakır'da son günlerde korona virüs vakalarının yüksek seviyeye ulaşması üzerine vatandaşların maskesiz dolaşımı kısıtlanırken, kısıtlamaya ilişkin açıklamayı Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Güzeloğlu, "Değerli hemşehrilerim, Diyarbakır genelinde maske kullanımı ve mesafe konusunda istediğimiz bir düzeye gelemedik. Bu nedenle toplum sağlığımızı korumak için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 Haziran'dan itibaren il genelinde sokağa maskesiz çıkma ve dolaşma yasaklanmıştır" dedi.

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