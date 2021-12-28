Diyarbakır'da “10 Kıta Bir Resim Bu Vatan İlelebet Bizim” resim sergisi açıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin liseli gençlerin İstiklal Marşı'nın on kıtasını resmettiği serginin açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının resmedildiği “10 Kıta Bir Resim Bu Vatan İlelebet Bizim” resim sergisinin açılışı yapıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılını Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan etmesi dolayısıyla Diyarbakır'da “10 Kıta BirResim Bu Vatan İlelebet Bizim” sergisini açtıklarını ve “Ya İstiklal Ya İzmihlal” tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturduklarını söyledi.

“Milletimiz için İstiklal Marşı bir milli mutabakat metnidir”

Sergide öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okurken hissettikleri duygularını resmettiklerini ifade eden Karaloğlu, “Milli şairimiz Mehmet Akif'i kendi yılında hem hakkıyla anlayabilmek hakkıyla anlatabilmek ve o koşullarda milletin savaştan, işgalden, göçten bitap düştüğü ümitsiz kaldığı bir dönemden milletine ‘Korkma' diyerek ümit aşılayan, hürriyet aşkını aşılayan Milli Şairimiz Mehmet Akif'i inşallah gençlerimize daha iyi aktarmak, onlarla beraber daha iyi anlama gayretimiz var. İstiklal Marşımız bu ülkede yaşayan mezhebi, meşrebi, fikri ne olursa olsun 84 milyon insanımız her birimiz için ortak paydadır, ortak hedeftir, ortak yoldur. Milletimiz için İstiklal Marşı bir milli mutabakat metnidir. Öyle bakmamız lazım. İstiklal Marşının 10 kıtasına öyle bakmamız lazım. Bu ve benzeri etkinliklerle hem milli şairimiz Mehmet Akif'i hem de İstiklal Marşımızı tam manasıyla anlamış oluruz” dedi.

“Kültürle, sanatla, sporla kentin yaşantısını renklendirmek istiyoruz”

Vatandaşları sergi ve tiyatro etkinlikleri için Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezine davet eden Karaloğlu, “Hemen sanat galerimizde yan salonda da yine Büyükşehir Belediyemizin Diyarbakır'da 40 sanatçıyı bir araya getirerek oluşturmuş olduğu bir resim sergimiz var. Biz Diyarbakır'da kültürle, sanatla, sporla kentin yaşantısını renklendirmek istiyoruz. Bu ve benzeri etkinliklere çok önem veriyoruz. Artık sanat galerilerimiz boş değil, sürekli sergilerimiz, kültür merkezlerimiz boş değil sürekli etkinliklerimiz ve sahne gösterilerimiz var. Sanat ve meslek kurslarımız devam ediyor. Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklerimize daha çok katılmasını daha çok katkı vermesini talep ediyoruz. İnşallah Rabbim bir daha bu ülkeye bu millete İstiklal Marşı yazdırma mecburiyetinde bırakmasın. Bu Mehmet Akif'in duasıdır. Buna inşallah hep birlikte amin diyelim ve gençlerimiz insanımızda o şuurda o anlayışla milli birliğimize, beraberliğimize sarılsın ve hep birlikte geleceğe yürüyelim” şeklinde konuştu.

Karaloğlu, konuşmasının ardından açılışını yaptığı sergiyi gezdi, öğrencilerden çizdikleri resimlerle ilgili bilgi aldı.

31 Aralık Cuma gününe kadar sergilenecek eserler, ardından katalog haline getirilecek.