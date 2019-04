Diyarbakır'da 10 nisan Polis Haftası etkinlikleri

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul etti.

Valilik Hevsel salonunda gerçekleşen ziyarette görevli polis memuru günün anısına Vali Güzeloğlu'na çiçek takdim etti. Polislerin gününü kutlayan Vali Güzeloğlu, devletin bekası, milletin huzur ve güveni için canlarını feda eden teşkilatın şehitlerini rahmet minnetle andıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Türk Polis Teşkilatı, devletin millete uzanan hizmet ve güven kapısı olan bir teşkilat haline gelmiştir. Sizlerin mensubu olduğu Türk Polis Teşkilatı bugün güçlenen ve gelişen Türkiye'nin yüz akı ve uluslararası bir başarı markası olmuştur. Gerek kendisine yasalarla tanımlanan suç ve suçluyla mücadelede, gerekse küresel sınırı aşan suçlarla ilgili süreçte Türk Polis Teşkilatı gerçekten bugün dünya çapında örnek bir kurum haline gelmiştir. Sadece görev alanlarında değil, polisimiz hemen her toplumsal alanda, tabii afetten başlayarak sağlığa kadar sosyal yardımlaşma alanına kadar bir nevi başvurulan kapı, bir uzanan dost eli, bir duyulan sıcak sevgi sesi oluyor. Bu aynı zamanda bir büyük zenginliğimiz ve şüphesiz vazgeçmeyeceğimiz sizlerden beklediğimiz vatandaşa uzanan ve dokunan bir gönül sesi ve temsilciliğiniz. Bu noktada hepinize sizlerin şahsında Diyarbakır'ımızda görev yapan bütün personele de içtenlikle teşekkür ediyorum. Diyarbakır her yerinde huzurun, güvenin, emniyetin hissedildiği gerçekten çok güzel bir şehir haline geldi. Bunda sizlerin çok büyük emeği var. Mücadelenin kararlılıkla götürülmesinde, bu ülkenin birlik ve beraberliğine huzur ve güvenine kast eden bütün şer ve ihanet odaklarına karşı bu duruşun hiç eksiltmeden ve hiç geriye düşmeden çok daha öteye taşınmasında bir gereklilik var. Vatandaşımızın da bizden beklediği bu. İnşallah bu kararlılıkla Diyarbakır'ımızda, hizmet ettiğimiz bu aziz beldede huzur ve güvenin temini, vatandaşlarımızın bugün çok mutlu olduğu kentin güvenliği, çok daha iyiye ve ileriye gidecek. Ben bu özel ve güzel gününüzde başta değerli İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı ve diğer bütün personelime emekleri için, katkıları için teşekkür ediyorum. Hem aile hayatınızda hem meslek hayatınızda sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Gelecek günler her birinize ülkemize güzellikler getirsin diyorum. Tekrar Polis Gününüz ve Haftanız kutlu olsun" dedi.

Ziyaret, Vali Güzeloğlu'nun valilik binası önünde İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan polis memurlarının bayramını kutlayıp, fotoğraf çekilmesiyle son buldu.