Diyarbakır'da 10. Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı

Diyarbakır'da 10.'su düzenlenen Ortadoğu Tarım, Hayvancılık ve Süt ürünleri Fuarı başladı.

Bu yıl 10.'su düzenlenen fuar, Diyarbakır'da kapılarını açtı. Açılışta bir konuşma yapan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Diyarbakır'ın, yerleştiği coğrafi konum itibariyle tarihin her döneminde bölgenin siyaset, yönetim, ticaret, tarım ve sanat merkezi olduğunu söyledi. Yeşil, “İnsanların temel gıda maddesi olan buğdayın ilk tohumlarının filizlendiği Diyarbakır için tarım yaşamsal bir faaliyet alanıdır. Bunun içidir ki gıdanın temel mücadele alanı olarak küresel gündemin ön sıralarında yer aldığı ve tarım anlayışının yeni boyutlar kazandığı günümüzde bölgenin stratejik önemi ve artan nüfusuna paralel, tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi kalkınmanın olmazsa olmazlarından biridir. Diyarbakır'ın verimli arazilerinde hem tarım ve hayvancılık açısından, hem de tarıma dayalı sanayi açısından büyük potansiyel mevcuttur. Kamu, özel sektör ve toplum işbirliği içinde çalışarak bu potansiyeli üretime dönüştürülebiliriz. Bu amaçla gerek büyük bir hızla yapılan sulama alt yapı projeleri, kalkınma programları gerek organize sanayi bölgemiz Diyarbakır'ın çehresini değiştirecek çok önemli yatırımlardır. Bu yatırımlar bölgeyi özel sektör için cazip hale getirerek Diyarbakır'ın ve tüm çevresinin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlamda 10.'su gerçekleşen Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'nın şehrin sosyal, kültürel, ekonomik hayatına ve tarım sektörüne büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır” dedi.