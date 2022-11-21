Diyarbakır'da 10 yıl cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu çerçevede icra edilen operasyon sonucunda “Kasten yaralama” suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.D., Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.