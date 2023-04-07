Diyarbakır'da 100 çiftçiye, 100 ton organik solucan gübresi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Nev Bahçe'de üretim yapan 100 çiftçiye, 100 ton organik solucan gübresi dağıttı.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, depremin etkilerinin görüldüğü şu dönemde üreticilerin girdi teminine destek olmak, ürünlerinde verim kalitesini artırmak ve bitkinin tükettiği su miktarını azaltmak amacıyla üreticilere ücretsiz organik solucan gübresi desteğinde bulundu.

Solucan gübresi desteği dağıtımında konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte "Solucan Gübresi Dağıtım Projesini" hayata geçirdiklerini belirterek, “Yenişehir Belediyesi bünyesinde kurmuş olduğumuz Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile şimdiye kadar 30 kırsal mahallemizde istatistiksel analizler ve saha çalışmaları yaptık" dedi.

Solucan Gübresi Dağıtım Projesi ile yıllık olarak yetiştirilen ürünlerde verim artışına katkıda bulunmak amacıyla üretim yapan 100 çiftçiye toplamda 100 ton organik solucan gübresi desteği yapıldığını ifade eden Başkan Beşikci, “Ayrıca üreticilerimize ürünlerini doğrudan satabilecekleri doğrudan satış noktalarını da hayata geçirdik. Projemizin ilçemize, çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Yenişehir Nev Bahçe'de düzenlenen organik gübre dağıtımına Başkan Beşikci, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu katıldı.