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Diyarbakır'da 100'den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100’den fazla merminin sıkıldığı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 100'den fazla merminin sıkıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, saat 23.00 sularında, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında uyuşturucu satış yeri konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 100'den fazla kurşunun sıkıldığı kavgada S.G., Ş.G., E.G., M.G., A.U., F.U., S.U., C.U., M.U., silahlı kavgaya karıştı. Kavgada S.U. ağır yaralanırken, C.U'da çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

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