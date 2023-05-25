İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da 11 yıldır aranan şahıs cezaevine gönderildi

Diyarbakır’da 11 yıldır aranan kişi ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan yakalandı.

Diyarbakır'da 11 yıldır aranan kişi ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan yakalandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Çalışmalar çerçevesinde ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 11 yıldır aranan C.D. yakalandı.


C.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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