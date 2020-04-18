Diyarbakır'da 129 otobüs kısıtlamadan muaf olan vatandaşları taşıyacak

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye istinaden 17 Nisan Cuma günü 24.00 ile 19 Nisan Pazar günü 24.00 saatleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşlara herhangi bir mağduriyete mahal veremeden 129 otobüs tahsis edildi.

Dicle Üniversitesi, Selahattin Eyyubi, Gazi Yaşargil, Kadın Doğum, Çocuk Hastanesi ile özel hastanelere toplamda 68 otobüs tahsisi yapılarak Diyarbakır'daki sağlık kuruluşunda herhangi bir personelin mağduriyet yaşanmaması için gerekli ulaşım hizmeti sağlandı. Diğer merkezler ile ilçelere de toplam 61 otobüs tahsis edildi.