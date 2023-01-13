Diyarbakır'da 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır’da "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
Diyarbakır'da "Yağma" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda “Yağma” suçundan hakkında 13 yıl 9 ay 18 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş., yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.