İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da 1400 yıllık dini kitap ele geçirildi

Diyarbakır jandarmasınca düzenlenen operasyonda, deri kapaklı papirüs kağıdına yazılı dini motifli kitap ele geçirildi.

1400 yıllık kitabı satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, il merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları 1400 yıllık papirüs kağıdı üzerine yazılı 1 adet dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Alınan bilgiye istinaden 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde icra edilen ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı 18 yaprak ve 36 sayfadan oluşan 1 adet dini motifli kitap ele geçirilmiştir. Olayda ele geçirilen kitap muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.