Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Dicle Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın katkıları ile Dicle Üniversitesi Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi. Dağkapı Meydanı'nda başlayan bisiklet turuna gönüllü bisiklet tutkunları ile Dicle Üniversitesi Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü üyeleri katıldı. Etkinliğe katılan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmaya çalışılan darbeye vatandaşların sokaklara çıkması ile izin verilmediğini, hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçtiğini hatırlattı.

Rektör Prof. Dr. Karakoç, "15 Temmuz, yarın tüm yurt genelinde yapılacak anmalarla kutlanacak. Biz de Dicle Üniversitesi olarak birçok anma programı yaptık bunlardan birini de gençler ile organize ettik. 5. yıl dönümünde, vatanımız, bağımsızlığımız ve demokrasi için canını vermiş, bütün şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Dicle Üniversitesi olarak, 2021 yılı 15 Temmuz etkinliklerini yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gençlerimizin 15 Temmuzl'a ilgili yapmış olduğu bisiklet etkinliği. Diyarbakır'ımızın her kesiminden gençlerimiz buraya gelerek o günleri bir daha yaşamamak için 15 Temmuz'un başkaldırışını söndürdüler. İnşallah o günleri yaşamayız ve görmeyiz. Bunun için de devlet kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşları bir araya gelip başta yarınımız olan gençlerimizin 15 Temmuz bilincini yerleştirerek o günleri bir daha yaşamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor” dedi.

Dağkapı Meydanı'nda başlayan bisiklet turu Keçi Burcu, Hevsel Bahçeleri bisiklet yolu, Hz. Süleyman, Üniversite Köprüsü, üniversite rektörlük yolu güzergahında ilerleyen sporcuların bitiş durağı Dicle Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksekokulu önü oldu.