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Diyarbakır'da 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

Diyarbakır’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kent genelinde ve ilçelerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Diyarbakır'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kent genelinde ve ilçelerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müyesser Güzel, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Minür Karaloğlu'nun talimatıyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların anma etkinliklerine rahatlıkla katılabilmesi için toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz günü korona virüs tedbirleri de alınarak gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.



İlçelerde ücretsiz olacak


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinatörü Şevket Toprak ise, talimatlar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını fakat korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüslerin gün boyu hizmet vermesi için ek seferler yapacaklarını belirterek, kent geneli ile ilçelerinde ücretsiz olacağını aktardı.

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