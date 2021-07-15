Diyarbakır'da 16 yaşındaki genç kızı öldüren 7 çocuk babası kuzeni teslim oldu

Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeninin kumalık talebini reddedince uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 138 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın katil zanlısı kuzeni Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bismil ilçesinde 4 Şubat'ta ilçeye bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde evli ve 7 çocuk babası Aslan K. amcasının kızı Emine Karakaş'ı kuma almak istemişti. Emine, kumalık talebini reddedince Aslan K. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırının ardından Emine Karakaş, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmış, saldırgan ise kayıplara karışmıştı.

Saldırıya uğradıktan 138 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Emine Karakaş, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, firarda olan katil zanlısı Aslan K.'nin Mardin'inin Kızıltepe ilçesinde bugün jandarmayı arayarak teslim olduğu öğrenildi.