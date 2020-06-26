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Diyarbakır'da 166 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı, 1'i hayatını kaybetti

Korona virüs salgınının ikinci dalgasını geçiren kentlerden biri olan Diyarbakır’da, şimdiye kadar 166 sağlık çalışanı korona virüse yakalanırken 1’i hayatını kaybetti.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasını geçiren kentlerden biri olan Diyarbakır'da, şimdiye kadar 166 sağlık çalışanı korona virüse yakalanırken 1'i hayatını kaybetti.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye'de şimdiye kadar 3 milyon 135 bin 424 test yapılırken 193 bin 115 vaka tespit edildi. Bu vakaların 165 bin 706'sı iyileşti. Korona virüs salgını nedeni ile 5 bin 46 kişi hayatını kaybederken, 941 kişi yoğum bakımda, 369 kişi de entübe olarak tedavi görmeye devam ediyor.


Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte gece gündüz çalışan sağlık çalışanları da salgından etkilenenler arasında yer aldı. Son günlerde vaka sayılarının artığı kentlerden biri olan Diyarbakır'da ise 35 hekim, 74 hemşire-ebe, 3 parademik, 23 personel, 5 otomasyon görevlisi, 2 sekreter, 1 idari sekreter, 10 tekniker, 7 anestezi teknikeri, 3 radyoloji teknikeri, 1 laborant ve 1 de sosyal hizmet uzmanı olmak üzere 165 sağlık çalışanı korona virüse yakalanırken, 1 çevre sağlık teknikeri ise hayatını kaybetti.

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