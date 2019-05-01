Diyarbakır'da 179 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce takibe alınan kamyonda 179 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. 2019'daki operasyonlarda toplam 2 ton 32 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce ihbar üzerine takibe alınan bir kamyon bir süre sonra durduruldu. Kamyonda yapılan aramada 179 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, H.G. isimli 1 şahıs gözaltına alınındı. Gözaltına alınan H.G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

2019 yılında yapılan operasyonlarda 2 ton 32 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Nisan 2019 günü Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda H.G. idaresindeki kamyon takibi sonucu yakalandığı, kamyonun kasa bölümünde kupa ile kasa kısımları arasında özel olarak yapılmış zula diye tabir edilen özel sistemli 3 bölmeye ayrılmış yerde 24 adet telis çuvalı içerisinde 179 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "H.G. hakkında ‘uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tahkikat başlatılarak adli mercilere sevk edilmiştir. Diyarbakır Narkotik Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü'müzce ilimiz genelinde 2019 yılında 284 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 389 şahıs yakalanmış, 134 şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. Operasyonlarda, 1 ton 330 kilo 128 gram kubar esrar, 692 kilo 972 gram toz esrar 320,26 gram plaka esrar, 8 kilo 650 gram skunk olmak üzere toplam 2 ton 32 kilo 71 gram esrar, 7,33 gram afyon, 151 kilo 34,1 gram eroin 8,61 gram kokain, 10 kilo 480 gram metamfetanim, 97 adet sentetik ecza, 52 bin 205 adet exctasy ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 56 bin 901 lira ve 400 dolar para ele geçirilmiştir” denildi.