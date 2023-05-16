Diyarbakır'da 1'i asker 5 kişinin yaralandığı kavgada 11 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçtiğimiz günlerde husumetli iki aile arasında adliyede yaşanan kavgada 1'i asker, 5 kişi yaralandı. 20 kişinin gözaltına alındığı olayda 11 kişi tutuklandı.

Olay, 10 Mayıs'ta Bismil Adliyesi önünde yaşandı. Öğle saatlerinde husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 1 kişi yaralanmıştı.

Olaya karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı tespit edilen 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 3 adet sopa ele geçirildi.

Kavga olayına karışan A.B(56), Ö.B(36), E.B.(67), F.B.(25), A.B.(32), S.Y.(43), A.B.(56), A.B.(42), S.B. (33), S.T.(45), V.B.(35), N.B.(37), M.G.(30), T.B.(34), S.T.(35), Y.T.(49), A.T.(58), V.T.(27), İ.T.(27), F.T.(25) isimli şahıslar hakkında Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “kasten yaralama” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet etmek” suçundan işlem yapıldı.

Gözaltı süreleri Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir gün daha uzatılan 20 şüpheli Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.

Olaya karışan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.B(56), Ö.B(36), A.B.(32), S.B.(33), V.B.(35), M.G.(30), T.B.(34), Y.T.(49), V.T.(27), İ.T.(27), F.T.(25) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.