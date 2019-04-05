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Diyarbakır'da 2 bin 83 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 83 paket kaçak sigara ve 10 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 83 paket kaçak sigara ve 10 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta şüphe üzerine 7 kişiyi durdu. Güvenlik görevlileri, şahısların yanında bulunan valizlerde yaptığı aramada 2 bin 83 paket kaçak sigara ve 10 şişe bandrolsüz viski ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkilere el konulurken, M.İ., Ş.G., M.K.T., A.O., B.T., M.K. ve C.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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