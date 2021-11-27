Diyarbakır'da 2 çocuğun cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşları 2 çocuğun cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yaşanan gasp olayı ise kameralara yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır polisi, iki ayrı olayda 11 ve 13 yaşlarındaki çocukların cep telefonlarını bıçak zoruyla gasp eden 16-17 yaşlarındaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri eğitim kurumlarının ders çıkış saatlerine yoğunlaşarak bu noktalarda farklı kılıklarda yaptığı çalışmalar neticesinde, şüphelileri yağma olayı hazırlığındayken üzerlerinde suç aleti bıçak ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler 11 ve 13 yaşlarındaki mağdurlar tarafından emniyette yapılan eşkal ve üzerlerindeki kıyafetlerden teşhis edildi. Daha önceden suç kaydı olmayan çocuklar F.D. (16) ve K.İ. (17) sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konulurken, yaşanan gasp anı ise kameralara yansıdı.