İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü 106 kişinin yaralandığı iş merkezinin çökme anı kamerada

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü 106 kişinin yaralandığı Galeria İş Merkezi’nin güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü 106 kişinin yaralandığı Galeria İş Merkezi'nin güvenlik kamerası ortaya çıktı.



Depremle birlikte çöken 7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezi'nin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dört bloktan oluşan, ilk 3 katı iş yeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan yapının çökmesiyle toz bulutu alev topu gibi yayıldı. O anlar bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.


İş merkezinin enkazından 2 ölü, 106 vatandaş çıkartılmıştı. Öğlen saatlerinde ikinci artçı sarsıntıyla birlikte bloklarında birinin daha çökmesiyle çalışmalara ara verilmişti. Güvenlik gerekçesiyle ara verilen enkaz alanında çalışmalara yeniden başlandı.

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