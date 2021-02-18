İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameralarda

Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen bir başka otomobilin çarptığı görülüyor.


Kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızla ilerleyen plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sağ şeride geçen önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. Araçlar önlerindeki araçlara çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı sürücünün yanında oturan arkadaşının cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.