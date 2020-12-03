Diyarbakır'da 2 köy karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çınar'a bağlı Ağaçsever ve Beşpınar köylerinde korona virüs vakası görülmesi üzerine köylerin, 10 günlüğüne karantinaya alınması kararlaştırıldı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanırken filyasyon ekipleri köyde vaka taraması gerçekleştirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.