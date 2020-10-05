Diyarbakır'da 2 ton 628 kilo esrar ile 826 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müştereken icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda 58 farklı noktada 1 ton 526 kilogramı toz, 1 ton 102 kilogramı kubar halde olmak üzere toplam 2 ton 628 kilogram esrar maddesi, 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ile 1 adet Mauser marka tüfek, 2 adet şarjör ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir. Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko-terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.