Diyarbakır'da 2011 yılında güçlendirme yapılan bina şiddetli depreme rağmen ayakta kaldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2010 yılında kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası 470 bin liraya güçlendirme yapılan 1999 yapımı Veysel Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlere rağmen ayakta kaldı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1060. Sokakta bulunan zemin artı 7 katlı, 30 daireden oluşan 1999 yapımlı Veysel Apartmanı, 2010 yılında kazan dairesinde patlama meydana geldi. Bina sakinleri, belediye, Diyarbakır Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gibi resmi kurumlarla iletişime geçerek güçlendirme için girişimlerde bulundu.

Resmi adımlardan sonra bina, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu, öncülüğünde hazırlanan ek proje İstanbul Teknik Üniversitesine de (İTÜ) gönderildi. Yapı, daha sonra uzmanlar tarafından çıkarılan ek proje ile 470 bin liraya temelden tepeye kadar güçlendirilerek oturulur vaziyete getirildi. 30 daireden oluşan yapı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü herhangi bir zarar görmedi. Bina sakinleri ise kimisi evlerinde kalırken, kimisi de bitişikteki binanın ağır hasarlı olmasından dolayı kalmıyor.

Bina sakinlerinden ve güçlendirme sürecinin içinde olan Şeyhmus Karakuzu, Veysel Apartmanın 1999 yılında yapıldığını, 2010 yılında kazan dairesinin patlaması sonucu hasar gördüğünü hatırlattı.

Daha sonra araştırmalar yaparak, belediyeye giderek, resmi bir şekilde Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Bedirhanoğlu ile görüştüklerini söyleyen Karakuzu, “Bütün projeyi kendisi yaptı, eski projeyi getirip İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) gönderdik. Bize ek proje çıkartılar. O projeye istinaden güzel bir güçlendirme yapıldı ve şu anda içinde otuyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kontroller yapıldığını belirten Karakuzu, şöyle konuştu:

“Her hangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Az hasarlı gösterdiler. Duvarlarımızda herhangi bir çatlak, fayans düşmesi, hiçbir sıkıntı şu anda görünmüyor. Burası 7 kat, artı zemin var; toplam 30 daire var. güçlendirmeye gelince, temelden başlayarak toplam 18 kolonla güçlendirildi. Daha önceki kolonun ebattı şu şekilken, şu anki genişliği bu şekilde. 3 ve 4'üncü kattan sonra bunun sayısı düşürülerek çatıya kadar çıkardılar. Komşularımız ile ortak kullandığımız duvarlar var, onlarda çatıya kadar çıkartıldı. Dört tane de perde beton var.”

“Bir kısmı ise oturmuyor. Oturmamalarının nedeni de, bitişiğimizdeki binanın ağır hasarlı olmasından dolayı”

“Yetkililer gelip inceleme yaptılar” diyen Karakuzu, “Az hasarlı olarak gösterdiler. Deprem ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bina sakinlerinin bir kısmı oturuyor, bir kısmı ise oturmuyor. Oturmamalarının nedeni de bitişiğimizdeki binanın ağır hasarlı olmasından dolayı. O korku ile insanlar bina girerken zorlanıyorlar. 2011 yılında yaptığımızda maliyeti, projeye 470 bin lira para ödedik” ifadelerinde bulundu.