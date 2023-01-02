Diyarbakır'da 2022'de 2 bin kilometre yol asfaltlandı

Belediyeden yapılan açıklamada, büyükşehir belediyesi kesintisiz ve daha güvenli bir ulaşım için şehrin dört bir yanında yeni yol ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2022 yılında yol açma, genişletme, stabilize ve yeni asfalt serme çalışmaları çerçevesinde, kırsal mahalle grup ve mahalle yollarında çalışmalarında önemli mesafeler kat etti.

Kırsalda grup mahalle yollarında yeni yol yaparak ulaşımda önemli bir sorunu çözen ekipler, vatandaşların güvenliği için hassas bir şekilde çalışma yürüttü. Yolların zeminlerinde herhangi bir bozulma yaşanmaması için sathi kaplama asfalt serilen yollarda alt temel ve temel çalışması yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda kazı dolgu çalışması da gerçekleştirdi. Çalışmalarda ihtiyaç duyulan yollara beton asfalt, mahalle içi ve sathi kaplama asfalt sermeye uygun olmayan bölümlerin zeminine kilitli parke taşı döşendi.

Ekipler, merkezde bulunan caddeler, bulvarlar ve yeni açılan yollarda 357 bin 531 ton sıcak asfalt serdi, 17 ilçede devam eden çalışmalarda ise 1871 kilometre kırsal yolu tamamladı.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarda 400 bin metrekare parke, 38 bin 387 metrekare bazalt döşeme yapıldı. 19 bin 324 metrekare kaldırım ve 77 bin 492 metre bordür çalışması yapan ekipler, 595 aydınlatma direği ile caddeleri ışıklandırdı. Sur ilçesi Sarılar mahallesinde, Dicle nehri üzerinde 108 metre uzunluğundaki köprü yapım çalışmaları tamamlandı.

Sarılar mahallesini Bismil, Silvan, Çınar ilçelerini birbirine bağlayan aks konumunda olan ve özellikle kamyon, tır gibi büyük araçların geçişi için önemli bir güzergâh olan köprü tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ekipler, ayrıca Kulp ilçesi Aygün ve Tuzla Mahallelerinde inşa ettiği köprü ile vatandaşların seyahat sürelerini kısalttı.