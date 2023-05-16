Diyarbakır'da 2023 yılının ilk NRP eğitimi düzenlendi

Doğumda gelişebilecek yenidoğan ölümleri ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tutan Yenidoğan Canlandırma Programı Uygulama Eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlendi. Üç gün süren eğitime kamu ve üniversite hastanelerinden 11 hekim, 3 ebe, 6 hemşireden oluşan 20 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim programında NRP eğitimcileri tarafından, yenidoğana yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı. Yürütülen programlar ve çalışmalarla temel resusitasyon uygulamalarının yerleştirilmesi için bu konuda standart uygulama yapacak, eğitim almış sağlık personelinin yetiştirilmesiyle önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı mortalite ve morbiditede gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimin son gününde yapılan yazılı ve uygulama sınavının değerlendirilmesi sonucu başarılı olan kursiyerlere Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Bakaç ve eğitmenler tarafından sertifikaları takdim edildi.