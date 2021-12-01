Diyarbakır'da 22 yaşındaki Kübra Ekin'den 18 gündür haber yok

Diyarbakır'da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve bir şahıs tarafından darp edilen 22 yaşındaki Kübra Ekin isimli genç kızdan 18 gündür haber alınamazken, polis ekipleri tarafından başlatılan incelemeler çerçevesinde kentte bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları ve evden çıkarak annesine alışveriş merkezine gittiğini belirten Ekin'in gittiği iddia edilen AVM'lerin kamera kayıtları incelemeye alındı.

Diyarbakır'da evinden çıkan ve 18 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'i arama çalışmaları sürüyor. Ekin'in bulunması için Diyarbakır polisi seferber olurken, kurulan özel ekip genç kızı 13 Kasım günü oturduğu Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan eve giriş ile çıkış yaptığı bölgedeki iş yeri güvenlik kamera kayıtları, gittiği AVM'nin güvenlik kamera ile kentte bulunan KGYS kayıtlarını incelemeye aldı.

Şüpheli şahısların ifadeleri alındı

Genç kızın bulunması için şüpheli kişilerinde ifadesine başvuran polisler, aile fertlerini de dinledi. 18 gündür kayıp olan Ekin'in annesi Rahime Özdemir, artık konuşmaktan yorulduğunu tek isteğinin kızının ölü ya da sağ bulunması olduğunu söyledi.

Baro da harekete geçti

Öte yandan Diyarbakır Barosuna da yardım talebinde bulunan aile fertleri soruşturmanın daha hızlı yürütülmesi için destek istedi. Baronun kadın komisyonunun görevlendirdiği avukatlar Ekin'in bulunması ve delillere kolay erişimi için çalışmalara başladığı öğrenildi.