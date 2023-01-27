Diyarbakır'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu 22 yıl 6 ay 10 hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar çerçevesinde, “bina içindeki muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 22 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.G. isimli şüpheli, Yenişehir ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.