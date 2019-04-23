Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılı coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. yılı nedeniyle Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Parkında Atatürk Anıtında etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra çelenk bırakma töreni gerçekleşti. Buradaki törenin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyrantepe Şılbe sahasında etkinlikler devam etti. Düzenlenen etkinliklere Diyarbakır Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mektubu okundu. Daha sonra farklı okulların öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Yöresel halk oyunları ve öğrenci korusundan sonra program sona erdi.