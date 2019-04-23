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Diyarbakır'da 23 Nisan'da AVM yönetimi çocuklara geçti

Diyarbakır’da bir ilk gerçekleşti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99.

Diyarbakır'da bir ilk gerçekleşti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılında AVM yönetimi çocuklara geçti.


Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi, 23 Nisan'a özel AVM yönetimini gün boyu çocukların yönetimine bırakarak bir ilki gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yılı kutlamaları nedeniyle Forum Diyarbakır yönetimi Forum AVM yönetimini gün boyu çocukların yönetimine bırakarak Diyarbakır'da bir ilki gerçekleştirdi.

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