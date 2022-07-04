İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da 23 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ‘Huzur güven uygulamasında’ 23 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ‘Huzur güven uygulamasında' 23 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisi için gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 15'i adli mercilerce hakkında yakalama kararı bulunanlar olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 1,20 gram toz esrar, 14,83 gram kubar esrar, 40 kök Hint keneviri ve 3,54 gram metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 23 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.