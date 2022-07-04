Diyarbakır'da 23 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ‘Huzur güven uygulamasında' 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenliğinin tesisi için gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, 15'i adli mercilerce hakkında yakalama kararı bulunanlar olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 1,20 gram toz esrar, 14,83 gram kubar esrar, 40 kök Hint keneviri ve 3,54 gram metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gerçekleştirilen kontroller sonrasında toplamda 23 şahıs gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.