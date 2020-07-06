Diyarbakır'da 25 yıllık çöp depolama sorunu çözülüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1996 yılından beri evsel atıkların vahşi depolama yöntemiyle dökülme sorununu çözmek için çalışmalara başladı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Karacadağ'da bulunan vahşi çöp depolama alanı ıslah edilecek, AB standartlarına uygun bir katı atık tesisi inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi, atıklardan kaynaklı meydana gelen çevresel sorunların ortadan kaldırılması amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, çöplerin gelişen teknolojiye ve mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için uygun tekniklerle geri dönüşümü sağlayacak ve çevresel sorunları ortadan kaldıracak.

Sızıntı suyu arıtma sistemi kurulacak

‘Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri ve Düzenli Depolama Sahası' adıyla hazırlanan proje çerçevesinde mevcut vahşi çöp depolama sahası rehabilite edilerek meydana getirilmiş olan çevresel sorun giderilecek. Vahşi depolamanın yerine, gelen atıkların özeliklerine göre ayrıştırılmasını, büyük bir orandaki kısmının geri kazanımını sağlayacak tesisler kurulacak. Miktarı ve hacmi azaltılmış evsel atıklar kurulacak olan düzenli depolama sahasında uygun teknoloji ile bertaraf edilmesi sağlanacak. Sızıntı suyu arıtma sistemi kurularak su kaynaklarına olası kirlilik önlenecek. Büyükşehir Belediyesi hazırladığı projede ayrıca çöp gazından elektrik enerjisi üreten biyogaz tesisi kuracak. Büyükşehir Belediyesi, yap işlet devret yöntemiyle yapacağı tesisle üretilecek elektrikten de gelir sağlayacağı belirtildi.