Diyarbakır'da 250 kilo sağlıksız şartlarda üretilen kavurma imha edildi

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde yaptıkları kontrollerde kaçak ve sağlıksız şartlarda üretilen 250 kilo kavurma ele geçirerek imha etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, sağlıksız kavurma tacirlerini suçüstü yakaladı. Sorumlular hakkında yasal işlem uygulayan ekipler, 250 kilogram değerindeki kavurmaya el koyarak daha sonra belediyenin iş makineleri eşliğinde imha etti.

Bu olayı yapan insanların vicdan duygusundan uzaklaşmış kişiler olduğuna dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, titiz bir çalışma yaparak buna izin vermediklerini söyledi.

Olayı öğrenir öğrenmez ekiplerle beraber harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Beyoğlu, “Kaçak ve sağlıksız şartlarda bu işi yapanlar, kavurmayı piyasaya sürmeden gereğini yaptık. Daha sonra iş makinelerimiz eşliğinde uygun bir arazide imha işlemini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bugüne kadar bu işlere izin vermedik, gereğini yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bu tür durumlarda vatandaşlarımız hemen bizimle irtibata geçsinler. Biz gereğini yaparız" dedi.