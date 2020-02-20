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Diyarbakır'da 250 personel ve 28 araçla genel temizlik çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından kentin cadde, kavşak, köprü ve kaldırımlarında 28 araç, 250 personelle genel temizlik çalışması başlattı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kar yağışının ardından Yenişehir, Bağlar, Sur ile Kayapınar ilçelerinde genel temizlik çalışması başlattı. 250 personel, 18 yol süpürge aracı, 3 mini kamyonet ve 7 mini kaldırım süpürge aracının yer aldığı çalışmada kentin kaldırım, cadde, köprü alt geçitler ve kavşaklar atıklardan arındırıldı. Toplanan atıklar bertaraf edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Merkezi'ne aktarıldı.


Vatandaşlar, genel temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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