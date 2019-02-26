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Diyarbakır'da 26 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 26 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çınar ilçesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmek için Şanlıurfa'ya götürecekleri yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, 26 Şubat 2019 Salı günü Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çınar ilçesi Yıllarca Mahallesi'nde şahısların içinde bulundukları araç durdurularak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda yapılan aramada; farklı seri numaralarda toplam 26 adet sahte 100 Amerikan doları ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimatı uyarınca, ele geçirilen sahte paralar muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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