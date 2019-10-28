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Diyarbakır'da 29 Ekim etkinlikleri

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yenişehir ilçesi Anıt Parkı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Anıt Park'ta düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a vekaleten 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, adli, mülki ve askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.


Törende Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenklerin ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.

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