Diyarbakır'da 294 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır girişinde şüphe üzerine takibe aldıkları bir aracı durdurdu. Araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 294 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.