Diyarbakır'da 3 bin 877 kişiye Narko-Rehber Eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında yer alan yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanması ve toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının arttırılması faaliyetleri çerçevesinde yetişkinlere yönelik Narko-Rehber Eğitimi verildi. 2018 yılının ilk 11 ayında Narko-Rehber Eğitimi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bin 544 polis memuru ve 403 çarşı ve mahalle bekçisine, eğitim kurumlarında çalışan 324 özel güvenlik görevlisine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde çalışan 269 personele, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda aktif olarak çalışan 345 rehber öğretmene, merkez ve ilçelerde bulunan 62 mahalle muhtarına, Dicle Üniversitesi ve Kredi Yurtlar Kurumunda görev yapan 698 özel güvenlik görevlisine, özel kız öğrenci yurdunda çalışan 12 personele, PTT Baş Müdürlüğünde çalışan 50 personele, Sur ilçesi Halk Eğitim Merkezinde çalışan 170 personele olmak üzere 3 bin 877 kişiye Narko-Rehber Eğitimi verildi.