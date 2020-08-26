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Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığında aileler arasında gerginlik devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, aileler arasında gerginlik devam ediyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, aileler arasında gerginlik devam ediyor. Devam eden olaylarla taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.


Lice ilçesine bağlı kırsaldaki Güçlü ve Serin mahallerinde oturan 2 aile arasında dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından aileler arasında bugünde gerginlik devam ediyor. Sabah saatlerinde aileler arasında başlayan sözlü tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştüğü, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.


Öte yandan olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi. Kavgada hayatını kaybedenlerin Güçlü Mahallesi Muhtarı Aziz Cantürk, askerden izne gelen Barış Piyala ile Şabedin Canbuldu olduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri alarak olayların büyümesini önlüyor.

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