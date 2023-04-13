Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü kazanın şoför tutuklandı

Diyarbakır'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan ticari araç şoförü Bilal Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yenişehir ilçesi Elazığ yolu üzerinde 3 karayolu çalışanının öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan ticari araç şoförü 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Dün sabah saatlerinde Bilal Ç. yönetimindeki 34 BAT 938 plakalı hafif ticari aracın çarpmasıyla karayolları çalışanlarından Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi'nin hayatını kaybettiği, Şahin Güner'in ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde, yolda çalışma yapmak için kamyonetten inen 4 çalışana hafif ticari aracın çarptığı, işçilerin çarpma etkisiyle yola savrulduğu görülüyor. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Şahin Güner'in hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, sürücü Bilal Ç.'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.