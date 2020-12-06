Diyarbakır'da 3 köy daha karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çermik Kaymakamı Ramazan Polat başkanlığında korona virüs salgını hakkında alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı. Toplantıda son dönemde korona virüs salgınının yayılımında ilçede hızlı bir artış yaşandığı, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtilerek, bu yükselişten dolayı ek tedbirler alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede 4 Aralık günü saat 21.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde ikinci bir emre kadar Kartaltaşı, Sinek ve Kuşlukçayırı mahalleleri ile ilçe merkezinde Hacı Musa Sokak ve Ortanca Sokak bölgeleri ile Okçular Sitesi A Blok apartmanı karantinaya alındı. İlçede semt-köy pazarının kaldırılmasına, EBA Destek Merkezlerinin 8. ve 12. sınıflar için sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine karar verildi.