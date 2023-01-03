Diyarbakır'da '3 Ocak eğitim şehitleri' anıldı

Diyarbakır'da 15 yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü aracın, askeri servis aracının geçişi esnasında dershane önünde patlatılması sonucu hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde 3 Ocak 2008 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen bombalı eylemde; dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya hayatını kaybetmişti.

Anma töreninde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakılmasıyla duygu dolu anlar yaşandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti.

Törende konuşma yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır'da huzur ve güvenin yakalandığını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi inlerine girdik"

Huzur ikliminde tek bir terörist kalmayana kadar mücadele edileceğini belirten Su, "Bundan 15 yıl önce ülkemiz için, kendileri ve aileleri için okuyup iyi bir insan olup, ülkemize ve Diyarbakır'ımıza hizmet etmek isteyen genç yavrularımızı ve onların velisi olan bir babamızı kahpe terör örgütü insafsızca bomba yüklü araçla şehit etmişti. Bu terör örgütünün vicdanı, dini ve imanı yok. Kalleşçe hareket ediyorlar. Masum insanlarımızı katlederek şehit ediyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi inlerine girdik. Allah'ın izniyle bellerini de kırdık. İnşallah hepsini yok edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada ilimizin her karışında Allah'a şükürler olsun huzur ve güven var. Vatandaşlarımız bu huzur ve güven içerisinde işlerine gidiyorlar. Geçmişten bugüne nice şehitler verdik. Terör örgütü öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi ve güvenlik korucularımızı katletti. Bunları insafsızca yaptılar. Ama bugün Allah'a şükürler olsun ki huzur ikliminde tek bir terörist kalmayıncaya kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı eylem saldırısı sonucu şehit olan 7 kişiden Eren Şahin Eronat'ın annesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, terör örgütüne ve destekçilerine karşı durulması gerektiğini ifade etti.

"Evladımı toprağa verdikten sonra bu dünyadan hiç tat alamadım"

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini desteklediğini söyleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Dünyada tek varlığım olan evladımı kaybettiğim yerde, Eren'imle beraber şehit olan öğrenci ve 1 veli olmak üzere 7 şehidimizi rahmetle anıyorum. Bu kürsüye sadece evladımı anmak için çıkmadım. Benim bir davam, meselem ve derdim var. Bunların hiçbirinde ben yokum. Ben bir şehit annesi olarak evladımı toprağa verdikten sonra bu dünyadan hiç tat alamadım. Her güne büyük ıstıraplarla uyandım. Beni ayakta tutan davam oldu. İşte buradan ses verelim diyorum. Tıpkı Diyarbakır anneleri ve Diyarbakır babaları gibi Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, İzmir'de, Berlin'de ve Diyarbakır'da terör örgütünün elinden çocuğunu kurtarmak isteyen ailelerin çok kıymetli eylemlerini alkışlıyorum. Yıllardır bu bölgede sözde siyaset yapanların garip gurebanın çocuğunu kullanarak PKK'ya nasıl uşaklık yaptıklarına hep beraber şahitlik ediyoruz. Emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütüne ve destekçilerine bir Diyarbakırlı ve Diyarbakır olarak karşı durmalıyız" diye konuştu.

Terör eyleminin gerçekleştiği alanda düzenlenen törene; Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.