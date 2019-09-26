Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait 2 sığınak, çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 202 bin 500 kök kenevir bitkisi, 569 kilo 900 gram esrar ile 20 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Eylül Cuma günü başlanan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-66 özel birlik operasyonu ve Lice ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 24 Eylül Salı gününden itibaren icrasına başlanılan Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-02 operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, Lice ilçesi Baharlar köyü Gönen mezrası kırsalında 25 Eylül 2019 Çarşamba günü bir grup terörist ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu teröristler üzerinde ve sığınak, ağaçlık, kayalık alan ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 8 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 4 adet 5.56 milimetre tüfeğe ait şarjör, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 85) adet 5.56 milimetre çapında fişek, 149 adet 7.62 milimetre çapında AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 19 adet 9 milimetre çapında fişek, 50 adet PKM makineli tüfek fişeği, 1 adet PKM Biksi silahına ait Pikatini Ray, 1 adet PKM makineli tüfek çatal ayak, 1 adet çabuk nişan alma aleti, 2 kilogram amonyum nitrat, 1 adet Yeasu marka telsiz, 1 adet UNİ-TUT10A multimetre, 1 adet güneş paneli, 100 metre elektrik kablosu, 4 adet pil, 2 adet 45 kilogramlık sanayi tipi tüp, 1 adet küçük dolu tüp ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeleri ile örgütsel kitap ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

Terörün finans kaynağına da darbe vuruldu

Operasyonda ayrıca terörün finans kaynağına da darbe vurulduğu belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

“Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında 7 ayrı noktada 202 bin 500 kök kenevir bitkisi, 569 kilo 900 gram esrar ile 20 kilo 100 gram skunk maddesi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 350 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 2 adet su motoru ve 5 adet elek ele geçirilmiş, yakalanan esrar ve skunk maddesi muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”