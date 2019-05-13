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Diyarbakır'da 350 polisle narkotik uygulaması

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevresindeki park ile ara sokaklarda uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, okul önleri ve çevresindeki park ile ara sokaklarda uyuşturucu tacirlerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önleri ile çevresindeki park ve ara sokaklarda 'torbacı' olarak nitelendiren uyuşturucu tacirlerine yönelik kurulan özel ekiplerle operasyon düzenlerken, hassas burunlu polis köpekleri de operasyona katıldı. 350 polisin katıldığı operasyon kapsamında, Bağlar ilçesindeki ara sokaklar ile Koşuyolu Parkı'nda uygulama yapan ekipler ardından, yine aynı bölgede bulunan Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde şüpheli kişileri ve araçları arayarak, kimlik kontrolü yaptı.


Emniyet yetkilileri, kentteki okulların çevresinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların her gün sıklıkla yapılacağını ifade etti.


Uygulamada ele geçirilen malzeme ile ilgili bilgilerin daha sonra basınla paylaşılacağı kaydedildi.

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