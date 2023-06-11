Diyarbakır'da 359'uncu aile oturma eylemine katıldı

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için ailelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine 359'uncu aile katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 378 gündür sürüyor.

Diyarbakır'da 2015 yılında 16 yaşındayken kandırılarak dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Ferhat Aslan için oturma eylemine katılan baba Nasradin Aslan, eylemin bin 378'inci gününde ailelere katılarak, çocuğuna teslim olması için çağrıda bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aslan, oğlunun bir an önce evine, ailesine dönmesini istediğini belirterek, “Onların yolu yol değildir. Gidişi olup, dönüşü olmayan bir yoldur. Onları kandıran, onları 3-5 kuruş para menfaatine satıp peşkeş çeken insanlar, bunlar insan değil. Bunlar vicdan sahibi değil. Bunlarda merhamet yok. Peki, o insanların çocukları, kardeşi orada var mı? Bunlar hani halkın savunucusu, Kürt savunucusuydu. Madem öyle ise gelsin kendi çocuklarını göndersin. Artık dayanma gücümüz kalmadı. Anne bir yanda hasta. Ben bir yanda bu yaşımda çekiyorum. Biz bunu hak etmedik” dedi.

Baba Aslan, açıklamadan sonra evladının fotoğrafını alarak diğer ailelere katıldı.