Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi ve 4 gündür etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Diyarbakır'ı 4 gündür etkisi altına alan yoğun sis, uçak seferlerini etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde gecikmeli gerçekleşen seferler, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesiyle yeniden iptal edildi. Ankara ve İstanbul uçuşları iptal edilirken saat 10.20'de planlanan Almanya Hannover uçuşu ise akşam 19.55'e alındı.