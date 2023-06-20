İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da 4 kişinin sindirim sisteminden 840 gram eroin ele geçirildi: 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır’da şüpheli 4 kişinin sindirim sisteminden 121 parça halinde 840 gram eroin ele geçirildi.

Diyarbakır'da şüpheli 4 kişinin sindirim sisteminden 121 parça halinde 840 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.


Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Diyarbakır'a geldiği tespit edilen şüpheli bir araç, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde durduruldu.


Araçta bulunan 4 şahsın ilk etapta yapılan kaba üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Şahısların tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermeleri üzerine, adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan tıbbi kontrollerde şüphelilerin vücut boşluğu/sindirim sisteminde 121 parça halinde 840 gram eroin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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