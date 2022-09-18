Diyarbakır'da 4 otobüs güzergahında düzenleme yapıldı

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık, ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturduğu toplu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.

Üniversite ve ortaöğretim öğrenci yoğunluğu bulunan; Tanışık, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, Elidolu, Dönümlü Mahalleleri ile 450 Evler, Turgut Özal Bulvarı, Koşuyolu, Gevran Caddesi, Dağkapı ve Dicle Üniversitesi güzergahında 1 araç ile Toplu Taşıma hizmeti 20 Eylül itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Dicle Üniversitesi ile Stadyum arasında 8 araçla hizmet veren A2'nin güzergahı gelen yoğun talepler üzerine D Tipi Cezaevi, Sosyal Konutlarda bulunan okullar ve Küme Evlerine kadar uzatıldı.

Vatandaşlardan gelen talepler üzerine mevcut Ergani-Dicle hattı Hani ilçesine kadar uzatıldı. Otobüsler 20 Eylül itibariyle hizmet verecek.

Diyarbakır'dan Bismil'e sabah saatlerinde giden memurlar ve öğretmenlerin talepleri üzerine sabah kalkış saati 06.30'dan 06.15'e çekilerek yeniden düzenlendi.