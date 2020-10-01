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Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen Yıldırım-7 operasyonu kapsamında 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Yıldırım-7 operasyonu kapsamında 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin kök kenevir ele geçirildi.



Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice'de gerçekleştirilen operasyonda, 2 ton 269 kilogram toz esrar, 1 ton 788 kilogram kubar esrar ve 236 bin 500 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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