Diyarbakır'da 40 öğrenciye diş taraması

Diyarbakır'da özel bir diş poliklinikliği, özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezindeki 40 öğrenciye, ücretsiz ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.

Diyarbakır'da Özel Uzmanlar Diş Poliklinikliği, Ağız ve Diş Haftası nedeniyle, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Özel Fidan Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki 40 destek eğitime muhtaç öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yaptı. Diş Hekimi Nurcan Kalkan, etkinliği Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yaptıklarını belirterek, “Hem bakımlarını yaptık hem de dişlerine nasıl bakacaklarını, nasıl fırçalayacaklarını anlattık. Bunun da oyun şeklinde anlattık. Diğer kreş ve eğitim kurumlarında da bu tür taramalara devam edeceğiz” dedi.

Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Müdürü Gizem Kan ise, “40 öğrencimize diş hekimlerimiz ağız ve diş taraması yapıp, hediyeler verdiler. Biz de kendilerine cesaret sertifikası verdik” diye konuştu.